Stasera tutto è possibile su Rai 2 | ecco gli ospiti e i giochi della puntata

Questa sera, mercoledì 18 marzo su Rai 2 torna Stasera tutto è possibile con Step Crime. Tra giochi folli, imitazioni e ospiti famosi, Stefano De Martino guida il pubblico in una serata di puro divertimento Torna questa sera, mercoledì 18 marzo, su Rai 2 Stasera tutto è possibile con il terzo appuntamento della dodicesima edizione. Il game show condotto da Stefano De Martino continua a conquistare il pubblico del prime time: nella scorsa puntata ha registrato 2.215.000 spettatori, pari al 16,7% di share, confermandosi ancora una volta il programma più visto della serata. Tema della puntata: Step Crime e ospiti su Rai 2 La nuova puntata sarà a tema Step Crime e vedrà la partecipazione di un ricco parterre di ospiti: Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Giovanni Esposito, Nathalie Guetta, che lo scorso anno ha partecipato . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Con uno #Step alla volta si ride tutta la sera (e anche il giorno dopo). Con #StefanoDeMartino e la squadra del sorriso, questa sera alle 21.30 su #Rai2. #staseratuttoèpossibile Stasera tutto è possibile #RadiocorriereTv - facebook.com facebook

A #Staseratuttoepossibile non si mangia per fame… si mangia per sport #STEP torna questa sera ore 21.20, Rai2 e RaiPlay! x.com