Ma chi salirà sul palco? Quali prove vedremo? E quali sorprese ha preparato la produzione per questa nuova serata? Scopriamolo insieme. La puntata del 25 marzo non fa eccezione e propone un cast variegato che promette momenti irresistibili. Accanto a loro arriveranno Peppe Iodice, Andrea Delogu, Flora Canto, Carmen Di Pietro e Vincenzo Albano, tutti pronti a cimentarsi nelle prove più iconiche del programma. Non mancherà poi Vincenzo De Lucia, che tornerà con una delle sue imitazioni più riuscite: quella di Maria De Filippi, ormai diventata un appuntamento fisso che il pubblico attende con entusiasmo. Il cast, così composto, permette alla puntata di alternare comicità fisica, improvvisazione e momenti più teatrali, mantenendo un ritmo vivace e imprevedibile. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Stasera tutto è possibile, ospiti e anticipazioni del 25 marzo 2026: una serata “in fiore” con Stefano De Martino

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