Stasera su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show condotto da Stefano De Martino. La serata ha come tema principale “Step Back” e prevede la partecipazione di diversi ospiti speciali. Vengono proposte nuove imitazioni e alcuni dei giochi più amati dal pubblico, tra cui la Stanza inclinata e Segui il labiale, per una serata all’insegna del divertimento.

Al via la nuova stagione dello show cult di Rai 2: tema 'Step Back', tanti ospiti speciali, nuove imitazioni e i giochi più amati, dalla Stanza inclinata a Segui il labiale, per una serata di puro divertimento. Con la puntata di oggi prende il via la nuova stagione del programma, giunto alla dodicesima edizione (l'ottava guidata da De Martino). Il conduttore aveva assunto la guida dello show nel 2019, raccogliendo il testimone da Amadeus. In questi anni STEP è diventato un vero cult della televisione, portando a Rai 2 ascolti record per la rete. E poiché squadra vincente non si cambia, accanto a De Martino tornerà l'affiatatissimo cast fisso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Stasera tutto è possibile su Rai 2 con Stefano De Martino: ospiti e anticipazioni del 4 marzo

Leggi anche: Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino: anticipazioni e ospiti dello show su Rai 2

Leggi anche: Stasera tutto è possibile riparte su Rai 2 il 4 marzo: Stefano De Martino - prossimo conduttore di Sanremo - torna alla guida dello show. Anticipazioni, cast, ospiti

Contenuti e approfondimenti su Stasera tutto è possibile su Rai 2 con....

Temi più discussi: Stasera tutto è possibile, torna il comedy show con De Martino: oggi su Rai 2; Anch'io ho un mutuo da pagare: Stefano De Martino torna a Stasera tutto è possibile. Un anno fa l'addio in lacrime; Su Rai2 torna Stasera tutto è possibile, con Stefano De Martino; Stasera tutto è possibile, la nuova edizione condotta da Stefano De Martino: gli ospiti, quando e dove vederla.

Riparte Stasera tutto è possibile: stasera in tv Stefano De Martino dà il via alla nuova edizioneStasera tutto è possibile riparte su Rai 2 il 4 marzo: Stefano De Martino - prossimo conduttore di Sanremo - torna alla guida dello show. Anticipazioni, cast, ospiti ... amica.it

Stasera Tutto è Possibile 2026 con Stefano De Martino da stasera su Rai2: ospiti, cast ed anticipazioniStefano de Martino torna alla conduzione di Stasera tutto è possibile 2026, il comedy show di successo di Rai2. superguidatv.it

Che ne pensate di Stefano De Martino alla conduzione del prossimo Sanremo Ditemi cosa ne pensate sinceramente. Nel video qui su YouTube la mia opinione. facebook

! Record di ascolti per #AffariTuoi di Stefano De Martino che vola a quasi 6 milioni di telespettatori con il 27,4% e stravince la serata. Chapeau al conduttore e direttore artistico di #Sanremo2027 #AscoltiTv x.com