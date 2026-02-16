Il ministro della Cultura Alessandro Giuli visita oggi la Lunigiana, dopo aver deciso di esplorare quella zona per promuovere il patrimonio locale. Durante il tour, ha visitato castelli medievali e borghi storici, fermandosi anche in alcune botteghe artigiane. La sua visita arriva in un momento in cui si cerca di valorizzare il territorio e le sue tradizioni.

Un tour molto ricco e articolato porterà oggi il ministro della Cultura Alessandro Giuli (nella foto) alla scoperta di alcune delle bellezze apuane. Quella della visita dell’esponente del Governo è una notizia importante non solo per la Lunigiana ma per l’intero territorio provinciale, visto che la città di Massa è in corsa tra le dieci finaliste per il titolo di Capitale italiana della cultura 2028. Il ministro Giuli sarà accompagnato dall’onorevole Alessandro Amorese di Fratelli d’Italia, membro della commissione cultura della Camera dei deputati. "Questa visita – spiega il deputato Amorese – rappresenta la concretezza e l’attenzione del ministero per il nostro territorio, ricco di storia e di cultura, con un’eredità affascinante e di valore sul fronte dei beni culturali, ma che, al contempo, comporta particolare impegno a causa della trascuratezza che il nostro patrimonio ha dovuto subire per decenni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alla scoperta delle meraviglie. Il ministro Alessandro Giuli visita la terra di Lunigiana

