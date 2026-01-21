Cimitero di Staglieno nuovo progetto per valorizzare l' esperienza di visita

È stato annunciato l’esito del bando dedicato al restauro e alla valorizzazione dei luoghi più votati come ‘luoghi del cuore’. Tra i progetti selezionati, 18 riguardano aree interne e periferie urbane, tra cui il Cimitero di Staglieno. Questa iniziativa mira a migliorare l’esperienza di visita e a preservare il patrimonio storico e culturale di questi spazi.

È stato pubblicato l'esito del bando per la selezione di progetti di restauro e valorizzazione dei 'luoghi del cuore' più votati: 18 riguardano aree interne e periferie urbane. In Liguria saranno sostenuti progetti a favore del cimitero monumentale di Staglieno e del santuario dell'Eremita di. Cimitero di Staglieno, nuovo progetto per valorizzare l'esperienza di visita. Candidato al dodicesimo censimento dei 'luoghi del cuore', è stato inserito nel bando. L'intervento avrà un costo totale di 31.100 euro. Fondi FAI per il Cimitero Monumentale di Staglieno: I Luoghi del Cuore finanziano il recupero. Pubblicato l'esito del bando nazionale: il gioiello di Genova tra i 20 siti selezionati per i progetti di restauro. Anno 1905. Veduta del torrente Bisagno e del Cimitero di Staglieno, evidenziato, un tratto dell'acquedotto e del sifone del Veilino. Centro DocSai Archivio Fotografico.

