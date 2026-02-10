Stadio Flaminio la Lazio invia il dossier al Comune di Roma | parte l’iter

La Lazio ha inviato al Comune di Roma il dossier con i documenti per riqualificare e ampliare lo Stadio Flaminio. Ora l’iter ufficiale parte e si attende la valutazione da parte dell’amministrazione comunale.

Roma, 10 febbraio 2026 – Il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto, tramite pec dalla Lazio, la documentazione necessaria per la procedura di riqualificazione, ammodernamento e ampliamento dello Stadio Flaminio. Nei prossimi giorni, si legge in una nota, gli uffici comunali competenti analizzeranno e valuteranno con attenzione il fascicolo arrivato per avviare ufficialmente l'iter del progetto attivando la conferenza dei servizi preliminare. Abodi: "Fondamentale recuperare il Flaminio dal degrado". "É importante che chi ha la capacità, oltre che le possibilità di rinnovare uno stadio e di realizzare uno stadio e soprattutto anche di recuperarlo dal degrado e dall'abbandono assoluto, come succede per il Flaminio, lo faccia.

Questa mattina il Comune di Roma ha ricevuto via PEC la documentazione richiesta dalla società Lazio per iniziare i lavori di riqualificazione e ampliamento dello stadio Flaminio.

La Lazio ha consegnato ufficialmente la documentazione per costruire il suo nuovo stadio al Flaminio.

