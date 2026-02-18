Lazio Flaminio rinasce | progetto di riqualificazione per un nuovo stadio multifunzionale nel cuore di Roma
La Lazio ha annunciato il rilancio dell’area del Flaminio, dopo aver ottenuto i permessi per un nuovo stadio multifunzionale. La decisione arriva in risposta alle richieste di modernizzare gli impianti e attirare più tifosi nel centro di Roma. Il progetto prevede la costruzione di una struttura capace di ospitare eventi sportivi, concerti e altre manifestazioni pubbliche, trasformando definitivamente quella zona della città.
Flaminio, la Lazio punta sulla riqualificazione: ecco il progetto che cambierà il volto del calcio romano. La Lazio ha presentato il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, un'iniziativa ambiziosa che mira a trasformare l'impianto storico in una moderna arena multifunzionale, destinata a diventare la nuova casa del club biancoceleste. L'annuncio, avvenuto a Formello, apre una nuova fase per il calcio romano e solleva interrogativi sull'impatto urbanistico e sulle prospettive future dell'area circostante. Un'idea ambiziosa: due stadi in uno. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha illustrato un piano volto a dotare la squadra di una struttura all'avanguardia, capace di rispondere alle esigenze dei tifosi e della società.
Un altro stadio a Roma: la Lazio presenta il progetto per il nuovo FlaminioQuesta mattina, il dipartimento Sport di Roma Capitale ha ricevuto dalla Lazio la documentazione ufficiale per il progetto di riqualificazione dello Stadio Flaminio.
Flaminio Lazio, Lotito non ha dubbi: «Vogliamo rivoluzionare lo stadio Flaminio per la Lazio ma anche per la città di Roma»Luca Lotito ha annunciato che durante la pausa delle nazionali presenterà il progetto “Lazio 2032”, con l’obiettivo di rinnovare lo stadio Flaminio.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Dalla Lazio progetto per la riqualificazione dello stadio Flaminio'Oggi non presentiamo semplicemente un progetto edilizio, presentiamo una visione. Cio' che realizziamo oggi incide sulle generazioni future.
Stadio Flaminio, Lotito presenta il progetto: «Un sogno sostenibile per il futuro della Lazio»Claudio Lotito rompe gli indugi e presenta ufficialmente il progetto di riqualificazione dello stadio Flaminio, destinato a diventare la futura casa della Lazio. Un intervento che, nelle ...
Stadio Flaminio sospeso tra passato e futuro, la Lazio svela il "secondo anello" e Lotito frena le voci: «La società non è in vendita» Un progetto da oltre 50 mila posti che promette tutela e innovazione
Stadio Lazio: per il Flaminio parcheggi a Tor di Quinto e riduzione impatto sonoro, pronto nel 2032