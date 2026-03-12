Stabat Mater a Busto Arsizio | il testamento di Pergolesi

Venerdì 13 marzo 2026 alle 21, nella chiesa di S. Edoardo a Busto Arsizio, si terrà un concerto di Stabat Mater di Pergolesi. L’evento coinvolge il territorio dell’Altomilanese e della provincia di Varese, attirando appassionati di musica sacra e cultori del compositore. La serata rappresenta un appuntamento importante per gli amanti della musica classica nella zona.

Venerdì 13 marzo 2026, alle ore 21, la Chiesa di S. Edoardo a Busto Arsizio ospiterà un appuntamento musicale di rilievo per il territorio dell’Altomilanese e della provincia di Varese. L’ensemble I Solisti Ambrosiani presenterà una lettura filologica dello Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, un’opera composta nelle ultime settimane di vita del compositore. L’evento, accessibile liberamente al pubblico, vedrà l’intervento delle voci soliste Tullia Pedersoli e Martina Bomben, sostenute da un apparato strumentale curato che mira a restituire la complessità emotiva del testo di Jacopone da Todi. La scelta del repertorio non è casuale... 🔗 Leggi su Ameve.eu

