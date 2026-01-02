Trovata una bomba della seconda guerra mondiale a Frassinara

A Frassinara, frazione di Sorbolo, è stata rinvenuta una bomba a mano risalente alla Seconda guerra mondiale. La presenza di una granata inesplosa ha richiesto l’intervento degli artificieri per garantire la sicurezza della zona. L’area è stata evacuata e messa in sicurezza in attesa delle operazioni di rimozione e bonifica.

Trovata una bomba a mano della Seconda guerra mondiale a Frassinara (Sorbolo). Si tratta di una granata inesplosa, potenzialmente pericolosa e per questo motivo si è reso necessario l'intervento degli artificieri.A renderlo noto con un post su Facebook, il sindaco Nicola Cesari: "Botti di inizio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

