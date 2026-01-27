Dal cantiere spunta una mina anticarro della Seconda Guerra mondiale

Una mina anticarro, risalente alla Seconda Guerra mondiale, è stata trovata ieri nel cantiere di una abitazione privata in via Interlegno a Como. La scoperta ha richiesto l’intervento delle autorità per la messa in sicurezza dell’area e la successiva bonifica. L’evento riaccende l’attenzione sulla presenza di residuati bellici nelle zone di interesse civile e residenziale.

Como, 27 gennaio 2026 – Una mina anticarro è spuntata ieri pomeriggio all'interno del cantiere di ristrutturazione di una abitazione privata in via Interlegno a Como, nella zona di via Bellinzona. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, arrivati con una squadra dal comando di Como: a una prima valutazione, è emerso che con ogni probabilità si tratta di una mina anticarro, presumibilmente di fabbricazione tedesca, ad alta carica esplosiva e quasi certamente abbandonato durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale.

