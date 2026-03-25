Sport sbatte il mostro Bastoni in prima pagina | è lui il prescelto addirittura del Barcellona

Il quotidiano catalano ha pubblicato in prima pagina la notizia che il Barcellona ha individuato Alessandro Bastoni come uno dei principali obiettivi di mercato per il prossimo futuro. La scelta viene descritta come quella di un “prescelto”, richiamando un’immagine forte e decisamente sopra le righe. La stampa locale ha utilizzato un tono enfatico, paragonando la selezione a un’icona del cinema o della cultura pop.

“Elegido”, “il prescelto” nientedimeno. Come il Neo di Matrix, il tenore è quello. Il Barcellona ha scelto Alessandro Bastoni come futuro obiettivo di mercato, e il quotidiano catalano l’ha sbattuto in prima pagina, come si faceva una volta coi mostri. Titolo secco, foto grande e messaggio chiaro. Secondo il giornale, il direttore sportivo Deco sarebbe pronto a muovere i primi passi con l’Inter. La valutazione di partenza si aggira intorno ai 60 milioni di euro, con l’ipotesi non secondaria di inserire una contropartita tecnica per abbassare l’esborso. Agli spagnoli tutta la questione morale della simulazione non interessa. E’ un carico pendente solo per noi. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Sport sbatte il “mostro” Bastoni in prima pagina: è lui il “prescelto” (addirittura) del Barcellona Articoli correlati Leggi anche: Bastoni: sbatti il mostro in prima pagina Bastoni, il «prescelto» del Barcellona: l’Inter fissa il prezzo! I catalani preparano l’offertadi Redazione Inter News 24Bastoni è il grande obiettivo di mercato del Barcellona, a fare il punto della situazione è Diario Sport Il calciomercato...