Bastoni | sbatti il mostro in prima pagina

Alessandro Bastoni ha rotto il silenzio dopo aver tradito l’illusione di un calcio senza macchia, provocando sdegno tra i tifosi. La sua uscita pubblica ha acceso una discussione accesa tra appassionati e addetti ai lavori, che ora chiedono spiegazioni sul suo comportamento. Bastoni aveva rappresentato un esempio di correttezza, ma il suo gesto ha fatto emergere dubbi e delusioni tra chi segue il calcio con passione.

È ancora acre l’odore nell’aria delle polveri da sparo della battaglia di S. Siro di sabato sera, che l’opinione comune ha già condannato un nuovo mostro: quali sono i tre più grandi traditori della storia? Giuda, che ha tradito Nostro Signore, Bruto, che ha tradito Giulio Cesare e Alessandro Bastoni, che ha tradito la bella favola del calcio pulito in cui noi tutti crediamo. Eppure io, onestamente, ho una visione totalmente diversa di quanto accaduto. Dunque: siamo alla fine del primo tempo quando un giocatore della Juve (forse Cambiaso) sbaglia il passaggio; Bastoni conquista palla e davanti a lui ha spazio per una ripartenza, ma, a questo punto, quello che per la maggior parte dell’opinione comune è un “non contatto” o, tutt’al più un lieve contatto sfiora il corpo di Bastoni che, come folgorato, cade a terra.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Bastoni ha ricevuto minacce durante la partita tra Inter e Juventus, che si è trasformata in un vero e proprio campo di battaglia.

