Terremoto a Veroli scuole chiuse per verifiche dopo la scossa di magnitudo 3.3

A Veroli, le scuole sono rimaste chiuse mercoledì 21 gennaio in seguito alla scossa di terremoto di magnitudo 3.3 che ha interessato la zona. L’amministrazione comunale ha deciso di effettuare verifiche strutturali sugli edifici scolastici per garantire la sicurezza di studenti e personale. La riapertura sarà valutata in base agli esiti delle ispezioni.

Scuole chiuse a Veroli nella giornata di oggi, mercoledì 21 gennaio. La decisione è stata assunta dall'amministrazione comunale in seguito alla scossa di terremoto che ha interessato il territorio nella tarda serata di ieri. Il sindaco Germano Caperna ha firmato un'ordinanza che dispone la chiusura delle scuole. Gente in strada, alcune persone si sono rifugiate nelle auto. La scossa di terremoto delle 22:06 di magnitudo 3.3 con epicentro a Veroli è stata avvertita da tanti cittadini anche del capoluogo ciociaro. La scossa, registrata alle 22.06, è stata avvertita in modo chiaro dalla popolazione in molte zone del Frusinate.

