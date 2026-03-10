Terremoto tra Golfo di Napoli e Capri scossa di magnitudo 5,9 | ritardi dei treni

Una scossa di terremoto di magnitudo 5,9 si è verificata tra il Golfo di Napoli e Capri poco dopo la mezzanotte, con epicentro nel mar Tirreno a 414 chilometri di profondità. L'evento ha causato ritardi nei treni che collegano le zone interessate. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti, ma le autorità hanno monitorato attentamente la situazione.

Appena scattata la mezzanotte è avvenuto un evento sismico insolito nelle zone campane: un terremoto di magnitudo 5,9 con epicentro nel mar Tirreno a 414 chilometri di profondità. Nessun danno ed anche la popolazione non ha avvertito nulla. Ritardi sulla linea ferroviaria di Napoli-Salerno E’ appena passata la mezzanotte quando si registra una forte scossa sismica di magnitudo 5.9 a largo dell’isola di Capri e del Golfo di Napoli. Nonostante la forza del terremoto, la maggior parte della popolazione non ha avvertito la scossa. Questa mattina si sono verificati dei ritardi e cancellazioni dei treni lungo la linea che riguarda Napoli-Salerno, questo per via dei controlli che sono stati effettuati per tutta la notte. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

