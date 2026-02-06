Un anziano di 80 anni italiano è stato indagato nell’ambito dell’inchiesta sui Cecchini di Sarajevo. L’esperto ha spiegato che, a causa della pericolosità sociale, non ci sono più limiti di età per la detenzione. L’uomo potrebbe finire in carcere anche oltre i 70 anni, se ritenuto ancora pericoloso. La decisione dipenderà dalle valutazioni delle autorità giudiziarie.

“La pericolosità sociale fa sì che non ci sia più il limite dei 70 anni per la custodia e la detenzione domiciliare, ma si possa andare anche in carcere”. È questo il parere, raccolto in esclusiva da Notizie.com, di Michele Miccoli, avvocato penalista dell’Aicis, l’Associazione italiana criminologi per l’investigazione e la sicurezza. Il caso è quello dei cosiddetti cecchini di Sarajevo: un ex autotrasportatore, oggi 80enne, è stata la prima persona a finire indagata nell’inchiesta della Procura della Repubblica di. Milano. (FACEBOOK FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cecchini di Sarajevo, indagato un 80enne italiano. L’esperto: “Pericolosità sociale, può andare in carcere anche oltre i 70 anni”

La procura di Milano ha iscritto nel registro degli indagati il primo sospettato nell’ambito dell’inchiesta sui “cecchini del week end”.

Un uomo di 80 anni di Pordenone è finito sotto accusa per aver partecipato ai crimini dei ‘cecchini del weekend’ durante la guerra in Bosnia.

