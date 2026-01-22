Rsa di Dizzasco maltrattamenti agli anziani | chiesti oltre trent’anni di carcere complessivi per i sette operatori

Il pubblico ministero Alessandra Bellù ha richiesto oltre trent’anni di carcere complessivi per sette ex operatori della Rsa “Sacro Cuore” di Dizzasco, accusati di aver maltrattato alcuni anziani ospiti della struttura. Il processo si concentra sulle presunte condotte di abuso e negligenza, evidenziando l’importanza di tutelare la dignità e i diritti delle persone più fragili. La vicenda solleva ancora una volta l’attenzione sui servizi assistenziali rivolti agli anziani.

