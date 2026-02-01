Auto impazzita su altre quattro in sosta

Una macchina impazzita si è schiantata contro altre quattro auto parcheggiate ieri mattina a Savignano. L’incidente è avvenuto alle 9.50 in una strada laterale a monte di via Emilia Ovest. Fortunatamente, nessuno si è fatto male. La vettura ha travolto i veicoli in sosta, creando disordine e danni. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire la situazione e verificare le cause dell’accaduto.

Incidente, fortunatamente senza feriti, ieri mattina alle 9.50 a Savignano, nella strada laterale a monte di via Emilia Ovest, una strada che porta lo stesso nome della storica statale Emilia passata tre anni fa dall'Anas al Comune di Savignano nel tratto di 5 chilometri da San Giovanni in Compito al confine con Santarcangelo di Romagna. Un 45enne di Longiano, sicuramemte a causa di un malore, ha perso il controllo della sua Range Rover e ha fatto un filotto andando a sbattere nel tratto di un centinaio di metri contro altre quattro auto in sosta iniziando davanti al mobilificio D'Altri proseguendo di fronte alla ferramenta Tosi e finendo la sua corsa davanti al market gestito da cinesi.

