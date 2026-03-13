Sostegno percorsi Indire e Università | 37mila posti disponibili per l’anno 2026 tutte le regole per l’accesso ex art 6 e 7 del DL 71 2024

Il Ministero ha annunciato che saranno disponibili 37.000 posti per la specializzazione sul sostegno nel 2026, includendo percorsi Indire e università dedicati a precari e titoli esteri. Sono state pubblicate tutte le regole per l’accesso, in base agli articoli 6 e 7 del DL 712024. La decisione riguarda l’ammissione ai percorsi formativi e le modalità di iscrizione.

Il Ministero autorizza 37.000 posti per la specializzazione sul sostegno: via ai percorsi Indire e Università per precari e titoli esteri L'articolo Sostegno, percorsi Indire e Università: 37mila posti disponibili per l’anno 2026, tutte le regole per l’accesso ex art. 6 e 7 del DL 712024. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Percorsi sostegno secondo ciclo Indire/Università, ecco la pagina del Ministero con le info aggiornate Percorsi sostegno INDIRE art. 7: pubblicato il calendario dei recuperiI percorsi di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, attivati ai sensi dell’articolo 7 del Decreto-Legge 31 maggio... Approfondimenti e contenuti su Sostegno percorsi Indire e Università... Temi più discussi: Per accedere ai percorsi INDIRE come triennalista i tre anni di servizio devono essere nello stesso grado di scuola; Percorsi sostegno INDIRE, secondo ciclo: conclusione in tre mesi per sciogliere la riserva GPS entro il 30 giugno 2026; Sostegno INDIRE e scioglimento della riserva nelle GPS; Corsi Sostegno INDIRE: prorogata al 16 marzo la rinuncia al riconoscimento del titolo estero. Sostegno, percorsi Indire e Università: 37mila posti disponibili per l’anno 2026, tutte le regole per l’accesso ex art. 6 e 7 del DL 71/2024Il Ministero autorizza 37.000 posti per la specializzazione sul sostegno: via ai percorsi Indire e Università per precari e titoli esteri Il Ministero dell’istruzione e del merito ha autorizzato ... orizzontescuola.it TFA sostegno Indire: tutte le novità sul secondo ciclo e i posti disponibiliScopri i requisiti per partecipare al TFA Sostegno Indire e le opportunità per i docenti con tre anni di servizio. informazionescuola.it #regione lazio. Agevolazioni fiscali per il sostegno e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, la proposta di Marco Bertucci è #legge x.com Firmato protocollo tra Confindustria Varese e Caritas: formazione finanziaria e sostegno all’occupazione. - facebook.com facebook