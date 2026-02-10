Meno parchimetri più sensori hi-tech | così cambia la sosta sulle strisce blu a Roma

La città di Roma inizia a cambiare modo di parcheggiare. Sono stati assegnati a Flowbird i lavori per rimuovere metà dei parchimetri sulle strisce blu e sostituirli con sensori hi-tech. La prima fase prevede lo spostamento dei primi 200 impianti “Rapide”. L’obiettivo è rendere più semplice e rapido pagare la sosta, riducendo il numero di macchinette e puntando su tecnologie più moderne.

Il piano di rimozione della metà dei parchimetri di Roma prende il via. È stata infatti aggiudicata a Flowbird la gara per lo spostamento dei primi 200 impianti "Rapide". Si tratta del primo passo verso una nuova fase della sosta tariffata.Quanti parchimetri di sono a RomaA Roma sono presenti 2.

