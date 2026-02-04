In centro a Milano, i cittadini potranno continuare a usare le strisce blu senza preoccuparsi subito di aumenti nei prezzi. Il Comune ha deciso di mantenere la sosta gratuita per brevi soste, anche se si stanno valutando eventuali modifiche all’attuale tariffa. La decisione arriva dopo le richieste di molti negozianti e residenti, che desiderano fare shopping o commissioni rapide senza dover pensare troppo al costo del parcheggio. Per ora, niente aumenti immediati: si guarda a possibili rimodulazioni nel futuro, ma senza stravolgere le abitudini quotid

No all’aumento immediato delle tariffe dei parcheggi a pagamento. Sì a valutazioni che possano portare a una rimodulazione di queste tariffe, ma anche all’inserimento della sosta breve gratuita. Sono previste novità, nei prossimi mesi per quanto riguarda il parcheggio nelle strisce blu. La novità è emersa nell’ultima seduta di Consiglio comunale, quando l’assessore Fabio Arosio (con delega alla Mobilità) ha anticipato alcune delle linee su cui l’amministrazione Moscatelli intende muoversi nei prossimi mesi. A sollevare la questione è stato il consigliere di maggioranza Francesco Pasquali (Desio Viva), che ha ricordato come la convenzione con l’attuale gestore dei parcheggi sia scaduta a fine 2025, dopo un anno di proroga, e sia stata ulteriormente estesa fino al 30 giugno 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Per shopping e commissioni veloci. Mini sosta gratuita sulle strisce blu

Approfondimenti su strisce blu

A Natale Terni offre un regalo ai cittadini e ai visitatori, prolungando la sosta gratuita sulle strisce blu.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su strisce blu

Argomenti discussi: Per shopping e commissioni veloci. Mini sosta gratuita sulle strisce blu; Shopping con l’AI: ChatGPT entra nel carrello, i retailer alzano il muro; Maturità 2026, le novità su prove e orale; Carte di pagamento facili e veloci da ottenere nel 2026: guida alle migliori per te con SPID e attivazione immediata.

Per shopping e commissioni veloci. Mini sosta gratuita sulle strisce bluNo all’aumento immediato delle tariffe dei parcheggi a pagamento. Sì a valutazioni che possano portare a una rimodulazione di ... msn.com

POS Easy senza canone e commissioni all'1%: perfetto per tutte le attivitàScopri POS Easy di Axerve: 1% di commissioni, zero canone mensile, SIM 4G inclusa e nessun vincolo. Il POS ideale per attività e professionisti. Scopri POS Easy di Axerve: 1% di commissioni, zero ... punto-informatico.it

un mini che "E' impossibile sbagliare" il progetto di Pamela Rinaldelli per il meeting Lombardia Ovest, bello, veloce e che ha entusiasmato le socie presenti! E per il piacere dello shopping non ci siamo fatti scappare a possibilità di qualche acquisto da @joios - facebook.com facebook