Sospensione idrica per riparazione urgente a Casoli | niente acqua per l' intera mattinata

A Casoli, nella mattinata di giovedì 8 gennaio, si registra una sospensione idrica dovuta a un intervento urgente sulla rete principale. La Sasi ha comunicato che questa interruzione potrebbe causare disagi e si rende necessaria per garantire la sicurezza e la riparazione dell’impianto. Si consiglia di pianificare l’uso dell’acqua di conseguenza e di seguire eventuali aggiornamenti.

Sospensione idrica per riparazione urgente a Casoli nella mattinata di oggi, giovedì 8 gennaio.La Sasi informa che a seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio eo pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di interruzione.

