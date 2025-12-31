Perché si indossa intimo rosso a Capodanno? Dall’antica Roma al Medioevo le origini del rituale scaramantico e i modelli di tendenza per l’ultimo dell’anno

L’uso dell’intimo rosso a Capodanno è una tradizione che affonda le sue radici in antiche credenze e rituali di superstizione. Dalle origini nell’antica Roma al Medioevo, questa pratica ha mantenuto nel tempo il suo significato simbolico, legato alla fortuna e alla passione. Oggi, scegliere un capo rosso per il primo dell’anno rappresenta un gesto di buona sorte, seguendo una tradizione che si tramanda da secoli.

«Essere superstiziosi è da ignoranti, ma non esserlo porta male» – così recitava Eduardo de Filippo in una delle sue frasi più famose. C’è qualcosa di affascinante nelle superstizioni: anche se non ci crediamo, è sempre meglio seguirne le regole (che non si sa mai), è una forza più potente della nostra razionalità. Tante sono le credenze che ci accompagnano nell’ ultima notte dell’anno, che si tratti di mangiare cotechino e lenticchie al cenone o chicchi d’uva ai rintocchi in attesa della mezzanotte, per ottenere una sorte migliore. Superstizione o tradizione che sia, la più comune – e la più sensuale – per celebrare al meglio il Capodanno è quella di indossare intimo rosso per ricevere fortuna e prosperità. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Perché si indossa intimo rosso a Capodanno? Dall’antica Roma al Medioevo, le origini del rituale “scaramantico” e i modelli di tendenza per l’ultimo dell’anno Leggi anche: Intimo rosso, un classico per Capodanno. Le vip lo sanno Leggi anche: Maglione rosso donna, i modelli di tendenza per l'inverno Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Perché si indossa intimo rosso a Capodanno? Dall’antica Roma al Medioevo, le origini del rituale “scaramantico” e i modelli di tendenza per l’ultimo dell’anno - Dalla tradizione alla moda: completi rossi di Intimissimi, La Perla, Skims e altri brand per un Capodanno fortunato e alla moda ... ilfattoquotidiano.it

Perché si indossa l’intimo rosso a Capodanno? - La notte di Capodanno sono tante le tradizioni da rispettare per fare in modo che il nuovo anno sia prospero e fortunato. virgilio.it

Intimo rosso l'ultimo dell'anno: perché si indossa e quando davvero funziona. Origini, rituali e superstizioni - E' un rito come quello di mangiare le lenticchie o di gustare dodici chicchi d'uva quando scocca la mezzanotte. corrierediarezzo.it

