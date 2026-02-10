Cina | messaggi satellitari d’emergenza con BeiDou sfida a SpaceX Operativo da febbraio 2026 per 60 smartphone

La Cina ha annunciato che nel febbraio del 2026 lancerà un nuovo servizio di messaggistica satellitare. Il sistema, che utilizza il network BeiDou, sarà disponibile su 60 smartphone e rappresenta una sfida diretta a SpaceX. La tecnologia permette di inviare messaggi di emergenza senza bisogno di rete terrestre, anche in zone remote. La mossa mira a rafforzare la presenza cinese nel settore delle comunicazioni spaziali.

La Cina ha lanciato un servizio di messaggistica satellitare, simile alla tecnologia Direct to Cell (DTC) di SpaceX, sfruttando il sistema di navigazione BeiDou (BDS). Il nuovo servizio, operativo dal 10 febbraio 2026, mira a garantire comunicazioni di base in situazioni di emergenza, come catastrofi naturali, e per soccorrere persone in difficoltà, supportando inizialmente 60 modelli di smartphone cinesi. L'implementazione si basa su accordi con i principali operatori telefonici nazionali, China Mobile, China Telecom e China Unicom. L'iniziativa cinese rappresenta una risposta diretta all'avanzamento di SpaceX nel campo della connettività satellitare diretta ai dispositivi mobili.

