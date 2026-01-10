sondaggi politici meloni comanda mentre schlein recupera e conte retrocede

I sondaggi politici di inizio anno indicano che Fratelli d’Italia si conferma come il primo partito, con una quota stabile del 28,8%. Mentre Giorgia Meloni mantiene il suo ruolo di leader, gli altri protagonisti, come Schlein e Conte, mostrano variazioni nei consensi. Questi dati offrono un quadro aggiornato della situazione politica italiana, evidenziando le dinamiche in atto tra le principali forze politiche.

I sondaggi elettorali di inizio anno mostrano come Fratelli d’Italia sia sempre il primo partito: la forza politica guidata dalla premier Giorgia Meloni rimane stabile al 28,8%. Il Partito Democratico di Elly Schlein incassa il +0,6% rispetto all’ultima rilevazione, andando al 22%. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, perdendo il -0,5%, va al 22%. Chi sale e chi scende nei sondaggi politici. I primi sondaggi politici del 2026 fotografano l’andamento dei partiti in questo inizio d’anno. Il sondaggio Emg Different pubblicato, l’8 gennaio, mostra chi sarebbe in vantaggio se si votasse oggi e come stanno cambiando i rapporti di forza sia nella maggioranza che nell’opposizione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

