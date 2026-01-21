Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina cala il M5s | chi prende più voti fra i partiti

Da fanpage.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nei recenti sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 31,1%, mentre il Partito Democratico mantiene il 22,4%. Il Movimento 5 Stelle registra una diminuzione, attestandosi al 12,4%. Lega e Forza Italia si attestano su livelli molto vicini, evidenziando un quadro politico caratterizzato da equilibrio tra le principali forze.

