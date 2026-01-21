Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina cala il M5s | chi prende più voti fra i partiti

Nei recenti sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma il primo partito con il 31,1%, mentre il Partito Democratico mantiene il 22,4%. Il Movimento 5 Stelle registra una diminuzione, attestandosi al 12,4%. Lega e Forza Italia si attestano su livelli molto vicini, evidenziando un quadro politico caratterizzato da equilibrio tra le principali forze.

Con il 31,1% FdI domina i sondaggi politici. Il Pd è stabile al 22,4%. Cala il M5s, al 12,4%. Ancora una volta vicinissime, Lega e FI. Ecco chi prende più voti secondo Swg.🔗 Leggi su Fanpage.it

Sondaggi politici, sale ancora Fratelli d’Italia, al 31,3%: chi prende più voti tra i partitiSecondo gli ultimi sondaggi politici, Fratelli d’Italia si conferma al primo posto con una quota del 31,3%.

Leggi anche: Sondaggi politici, Fratelli d’Italia sale di nuovo al 30%, crolla il M5s: chi prende più voti

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

SONDAGGI POLITICI di oggi RIBALTONE CLAMOROSO, prende forza il CENTRO SINISTRA, SORPASSO SCHLEIN

Argomenti discussi: Sondaggi politici: l’anno comincia con un calo di Fratelli d’Italia. Sale il Pd; Sondaggio SWG per TG La7: FdI sopra il 31%, PD in crescita, M5S e Lega in calo; Sondaggi politici: FdI si conferma primo partito ma perde consenso, il Pd guadagna terreno; Ultimi sondaggi politici oggi venerdì 16 gennaio, Meloni e Schlein volano con FdI e Pd: tonfo per Conte e M5S.

Nei sondaggi politici Fratelli d’Italia domina, cala il M5s: chi prende più voti fra i partitiFratelli d'Italia domina i sondaggi politici. È al 31,1%, in testa alla classifica dei consensi. Il Partito democratico è stabile, al 22,4% ma distante. Cala il Movimento 5 Stelle, al 12,4%. Ancora ... fanpage.it

Nei sondaggi politici Meloni sfonda il 30% e Schlein guadagna mentre Conte perdeGli ultimi sondaggi elettorali evidenziano una polarizzazione crescente: FdI e Pd si rafforzano, mentre il M5S registra un calo significativo ... quifinanza.it

Sondaggi politici, guadagnano Fratelli d’Italia, Pd e Forza Italia ma aumenta il distacco tra Meloni e Schlein - facebook.com facebook

Sondaggi politici, cala M5S. In crescita FdI e Pd - la Repubblica x.com