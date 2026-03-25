Un incidente si è verificato a Somma Lombardo, dove un’auto ha travolto e ucciso un giovane. Gli accertamenti hanno rilevato che il conducente aveva assunto sostanze stupefacenti prima dell’impatto. La vittima era un ragazzo di età non precisata. La polizia ha sequestrato il veicolo e sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

Somma Lombardo, 25 marzo 2026 – Una tragedia che assume contorni ancora più gravi con il passare dei giorni. È indagato per omicidio stradale – come previsto in questi casi – il 21enne che il 5 marzo scorso ha travolto e ucciso Arif Yagci, appena 18 anni. Ma ora emerge un elemento pesantissimo: il giovane alla guida è risultato positivo agli oppioidi, un dettaglio che aggrava ulteriormente la sua posizione. Secondo le ricostruzioni, il 18enne stava camminando lungo il ciglio della strada quando è stato investito. Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Somma Lombardo, i carabinieri della Compagnia di Gallarate e un imponente dispiegamento sanitario con due ambulanze, un’automedica e l’elisoccorso da Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Somma Lombardo: travolse e uccise un ragazzo, aveva assunto stupefacenti

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