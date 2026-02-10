Mercoledì 11 febbraio, dalle 14:30 alle 15:30, Politicamente Scorretto dedica una puntata a uno dei problemi più gravi del Paese: il collasso delle carceri italiane. La trasmissione mette sotto i riflettori le condizioni di sovraffollamento e le difficoltà quotidiane di detenuti e operatori. Un tema che troppo spesso viene ignorato o trattato superficialmente.

Mercoledì 11 febbraio, dalle 14:30 alle 15:30, Politicamente Scorretto propone una puntata speciale dedicata a uno dei temi più critici e spesso trascurati del nostro Paese: la crisi del sistema carcerario italiano. Al centro della trasmissione ci sarà il libro “L’emergenza negata. Il collasso delle carceri italiane”, scritto in carcere da Gianni Alemanno e Fabio Falbo, un testo che racconta con lucidità il sovraffollamento, i diritti negati, le emergenze ignorate e le responsabilità di chi dovrebbe garantire la legalità. A guidare il dibattito sarà il conduttore Domenico Nardo, che accompagnerà il pubblico tra analisi, testimonianze e spunti di riflessione. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “L’emergenza negata”: Politicamente Scorretto accende i riflettori sul collasso delle carceri italiane

