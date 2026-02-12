Smantellata piazza di spaccio nel centro storico di Bitonto | due arresti e droga sequestrata

I carabinieri di Bitonto hanno smantellato una piazza di spaccio nel centro storico durante la serata dell’11 febbraio. Due persone sono state arrestate in flagrante, trovate in possesso di droga destinata allo spaccio. I militari hanno sequestrato diverse sostanze stupefacenti, mettendo fine a un’attività che durava da tempo in quella zona.

L'operazione si inserisce in un servizio straordinario di controllo del territorio disposto per contrastare il traffico di droga nella zona, da tempo oggetto di attenzione investigativa. Alle attività hanno partecipato i militari della Compagnia di Modugno, coadiuvati da unità cinofile, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori Puglia, dalle Squadre di Intervento Operativo dell'XI Reggimento Carabinieri Puglia, dalle Aliquote di Pronto Intervento del Comando Provinciale di Bari e con il supporto del 6° Nucleo Elicotteri.

