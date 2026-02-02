Inchiesta sul sistema di furti d' auto e mercato nero | 12 a rischio processo

Inchiesta sulla banda di ladri di auto che operava tra Santa Maria Capua Vetere e dintorni. La Procura ha chiuso le indagini e ora sono 12 le persone a rischio processo. Gli agenti hanno scoperto un sistema organizzato di furti, alterazioni di telai e targhe, e smontaggio di veicoli per vendere i pezzi nel mercato nero. La vicenda mette sotto pressione le forze dell’ordine, che ora dovranno decidere le accuse e le eventuali misure.

Un vasto sistema di furti d'auto, alterazione di telai e targhe e smontaggio di veicoli per immettere i pezzi sul mercato nero è al centro di un'indagine della Procura di Santa Maria Capua Vetere, recentemente dichiarata conclusa. L'inchiesta coinvolge dodici persone che ora rischiano il rinvio a giudizio. Le accuse, formulate a vario titolo, spaziano dal furto aggravato di autovetture e motocicli alla ricettazione, fino al riciclaggio. Secondo gli inquirenti, i veicoli rubati venivano "ripuliti" attraverso la manomissione dei numeri di telaio, la sostituzione delle targhe o lo smontaggio completo, così da renderne difficile la tracciabilità.

