Affittava posti letto a connazionali con guadagni importanti in nero
Un uomo aveva trasformato un appartamento in un dormitorio per stranieri, affittando posti letto a connazionali senza regolare contratto. La questione è emersa dopo diverse segnalazioni alla polizia locale, provenienti da residenti che avevano notato frequenti ingressi e uscite sospette dallo stabile. L’attività, volta a generare guadagni in nero, è stata oggetto di indagine per verificare eventuali irregolarità e il rispetto delle normative vigenti.
Per monetizzare aveva trasformato un appartamento in dormitorio per stranieri. La vicenda è venuta alla luce dopo alcune segnalazioni pervenute alla polizia locale da parte di residenti che a più riprese hanno segnalato presenza anomale entrare ed uscire dallo stabile. Ora il proprietario.
Affittava posti letto a connazionali, con guadagni importanti in "nero" - Gli agenti della polizia locale della Federazione all'inizio di questa settimana hanno rintracciato un immobile dove sono stati scoperti venti posti letto di cui 15 occupati. padovaoggi.it
