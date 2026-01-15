Affittava posti letto a connazionali con guadagni importanti in nero

Un uomo aveva trasformato un appartamento in un dormitorio per stranieri, affittando posti letto a connazionali senza regolare contratto. La questione è emersa dopo diverse segnalazioni alla polizia locale, provenienti da residenti che avevano notato frequenti ingressi e uscite sospette dallo stabile. L’attività, volta a generare guadagni in nero, è stata oggetto di indagine per verificare eventuali irregolarità e il rispetto delle normative vigenti.

FRAZIONE PRIMA, SOPPALCATO CON POSTO AUTO 540 Zona Frazione Prima di via Canalazzo, primo piano di moderna schiera con soggiorno e angolo cucina/pranzo, soppalco in legno e travi a vista con due camere, balcone, ripostiglio, bagno. Posto aut facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.