Scontro sul Dup a Sarno Sirica Fdi | Politiche per il lavoro senza fondi

Da salernotoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sarno, il dibattito sul Dup si concentra sulle politiche per il lavoro: obiettivi strategici e programmi di tirocini e formazione sono stati annunciati, ma senza fondi disponibili per la loro attuazione. La mancanza di risorse rischia di compromettere le iniziative previste, sollevando questioni sulla reale efficacia delle strategie adottate.

Obiettivi strategici per l'occupazione, tirocini e formazione, ma zero euro in cassa per realizzarli. È il paradosso che emerge dalla lettura del Documento unico di programmazione (Dup) 2026–2028 del Comune di Sarno, finito al centro delle critiche dell'opposizione per la discrepanza tra le. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

