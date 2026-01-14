Scontro sul Dup a Sarno Sirica Fdi | Politiche per il lavoro senza fondi

A Sarno, il dibattito sul Dup si concentra sulle politiche per il lavoro: obiettivi strategici e programmi di tirocini e formazione sono stati annunciati, ma senza fondi disponibili per la loro attuazione. La mancanza di risorse rischia di compromettere le iniziative previste, sollevando questioni sulla reale efficacia delle strategie adottate.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.