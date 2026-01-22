Sinner | Oggi ho servito e risposto bene sono contento della mia performance Devo migliorare sulla…

Oggi Jannik Sinner ha vinto facilmente contro James Duckworth, qualificandosi per il terzo turno degli Australian Open. Il tennista azzurro ha espresso soddisfazione per la sua performance, sottolineando però la volontà di migliorare ancora in alcune aree. Sabato affronterà lo statunitense Eliot Spizzirri in un match che si preannuncia impegnativo, continuando così il suo percorso nel torneo.

Nella mattinata odierna, il tennista azzurro Jannik Sinner ha sconfitto facilmente l'australiano James Duckworth con il risultato di 6-1, 6-4, 6-2, qualificandosi per il terzo turno dove affronterà sabato 24, lo statunitense Eliot Spizzirri. Al termine dell'incontro, l'altoatesino ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Ogni partita è molto difficile, sono molto contento di essere al prossimo turno. Oggi ho servito e risposto bene, sono contento della mia performance."

