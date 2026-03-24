Sinner in campo a Miami | iniziata la sfida con Michelsen caccia ai quarti

Nella giornata degli ottavi di finale del Miami Open 2026, si sono incontrati Jannik Sinner e Alex Michelsen. La partita si è svolta sul cemento dell’Hard Rock Stadium, con Sinner che cercava di avanzare nel torneo. La sfida è iniziata con Sinner già in campo, pronto a proseguire il suo percorso nel torneo.

È iniziata la partita tra Jannik Sinner e Alex Michelsen negli ottavi di finale del Miami Open 2026, con l’azzurro in campo sul cemento dell’Hard Rock Stadium per proseguire il suo cammino nel torneo. Sinner torna in campo questa sera al Miami Open 2026 per gli ottavi di finale. Il numero 2 del mondo affronta lo statunitense Alex Michelsen in una partita che segna un nuovo snodo nella corsa al titolo sul cemento americano, con l’azzurro che arriva all’appuntamento in grande forma e con i favori del pronostico. Il match è in programma sul campo centrale dell’Hard Rock Stadium, con diretta tv e streaming sulle piattaforme Sky. Il momento di Sinner. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner in campo a Miami: iniziata la sfida con Michelsen, caccia ai quarti Articoli correlati Leggi anche: LIVE Alle 21 Sinner-Michelsen: in palio un posto ai quarti dell'Atp 1000 di Miami Sinner-Moutet in diretta LIVE, in campo al Miami Open da mezzanotte: chi vince sfida Tabilo o MichelsenSinner sfida Moutet nel terzo turno del Miami Open 2026: Jannik, secondo nel ranking mondiale e reduce dall'esordio positivo contro Dzumhur, prova ad... Aggiornamenti e notizie su Sinner in campo a Miami iniziata la... Temi più discussi: Jannik Sinner a Indian Wells 2026: quando gioca, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner avvicina Alcaraz nel ranking Atp. Quando torna in campo a Miami?; Jannik Sinner oggi in campo a Miami: quando gioca e dove vederlo; Jannik Sinner oggi in campo all’Atp Miami 2026, l’avversario, l’orario e dove vederlo. LIVE Sinner-Michelsen 2-3, ATP Miami 2026 in DIRETTA: 0 punti su 12 in risposta per l’italianoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Volée di diritto tutt'altro che semplice di Michelsen, che ha gestito bene il passante di Sinner. 15-15 ... oasport.it Sinner in campo a Miami: iniziata la sfida con Michelsen, caccia ai quartiÈ iniziata la partita tra Jannik Sinner e Alex Michelsen negli ottavi di finale del Miami Open 2026, con l’azzurro in campo sul cemento dell’Hard Rock Stadium ... thesocialpost.it Miami Open, ottavi di finale: in campo SinnerMichelsen L'azzurro affronta il 21enne statunitense numero 40 Alcaraz perde per 6-3, 5-7, 6-4. Fuori anche Berrettini che si arrende in due set contro il monegasco Vacherot Segui gli aggiornamenti in diretta su Rai - facebook.com facebook Inizia il match sul campo centrale di Miami tra Alex Michelsen e Jannik Sinner Terzo incontro tra i due, con i precedenti tutti a favore dell’italiano x.com