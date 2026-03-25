Dopo aver vinto contro Michelsen, il tennista italiano ha dichiarato che il suo servizio funziona, ma deve migliorare nel gioco da fondo campo per poter avanzare nel torneo. Ha aggiunto di prevedere un giorno di riposo come un’opportunità utile per recuperare energie e migliorare le prestazioni. La partita si è conclusa con la sua vittoria, ma il giocatore si è mostrato critico rispetto alle proprie performance in campo.

L’espressione dice molto: Jannik Sinner non è soddisfatto della partita, comunque vinta in due set contro Alex Michelsen. Se da un lato il servizio ha funzionato alla grande, con 15 ace e il 90 per cento di punti con la prima a fronte del 66% di prime palle in campo, è da fondo che il numero 2 al mondo non ha reso al meglio: “È stata una partita difficile in condizioni molto diverse da quelle di ieri – ha detto ancora in campo -. Il servizio mi ha aiutato molto, specialmente nel tie break, ma se voglio andare avanti nel torneo dobbiamo migliorare da fondo”. Incontentabile Sinner che tornerà in campo giovedì con uno tra Atmane e Tiafoe: “Ora ho un giorno di riposo, sono sicuro che mi farà bene. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sinner: "Servizio ok, ma se voglio andare avanti devo giocare meglio da fondo"

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