Sinner-Alcaraz lo scambio estremo | angoli irreali il pubblico impazzisce

Durante una partita-esibizione a Seul, Carlos Alcaraz ha sconfitto Jannik Sinner in due set, con punteggi di 7-5 e 7-6. L'incontro ha offerto scambi intensi e angoli di gioco sorprendenti, catturando l'attenzione del pubblico presente. Questa sfida segna il primo confronto tra i due nel 2026, in vista degli Australian Open.

Carlos Alcaraz ha battuto in due set Jannik Sinner, con il punteggio di 7-5, 7-6, nella partita-esibizione disputata a Seul, la loro prima sfida del 2026 in attesa degli Australian Open. Un match durato poco meno di due ore e che ha il sapore della dichiarazione d'intenti da parte dello spagnolo. In ogni caso, un grande spettacolo. I 15mila spettatori coreani della Incheon Inspire Arena hanno rimarcato con ovazioni e applausi i tanti colpi da fuoriclasse e le gag in campo tra i due tennisti più forti del mondo. Si è giocato in un clima rilassato, più da show - quale era - che da partita, con Sinner che ha portato più volte la mano all'orecchio per sollecitare il sostegno dei tifosi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

