Scambio infinito Djokovic stremato a terra! E il pubblico impazzisce

Durante la notte a Indian Wells, Djokovic e Draper hanno dato vita a un match intenso e combattuto, concluso con una vittoria di Draper in tre set 4-6, 6-4, 7-6 (5). Djokovic si è trovato a terra, visibilmente stremato, mentre il pubblico ha esultato per le emozioni viste sul campo. Questo incontro ha permesso all'inglese di accedere ai quarti di finale del Master 1000.

Djokovic e Draper hanno dato spettacolo a Indian Wells nella notte, con un bellissimo 4-6 6-4 7-6 (5) che ha regalato i quarti all'inglese nel Master 1000 americano.