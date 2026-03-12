Scambio infinito Djokovic stremato a terra! E il pubblico impazzisce

Durante la notte a Indian Wells, Djokovic e Draper hanno dato vita a un match intenso e combattuto, concluso con una vittoria di Draper in tre set 4-6, 6-4, 7-6 (5). Djokovic si è trovato a terra, visibilmente stremato, mentre il pubblico ha esultato per le emozioni viste sul campo. Questo incontro ha permesso all'inglese di accedere ai quarti di finale del Master 1000.

Djokovic e Draper  hanno dato spettacolo a Indian Wells nella notte, con un bellissimo 4-6 6-4 7-6 (5) che ha regalato i quarti all'inglese nel Master 1000 americano. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

