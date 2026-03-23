Sinner oggi contro Moutet a Miami a che ora giocano e i precedenti Alcaraz fuori a sorpresa | cosa cambia per Jannik e il ranking

Jannik Sinner torna in campo nella notte tra lunedì e martedì al Masters 1000 di Miami. L’azzurro, reduce dalla vittoria di Indian Wells che ha riacceso le ambizioni di portare a casa il cosiddetto Sunshine Double, ha già superato il primo ostacolo in Florida battendo senza troppi affanni il bosniaco Dzumhur all’esordio. Ora, non prima di mezzanotte ora italiana, arriva il momento del terzo turno. Chi è Corentin Moutet. Dall’altra parte della rete ci sarà il francese Corentin Moutet, che ha staccato il biglietto per questo turno superando il ceco Machac. I due si sono già incrociati in passato: unico precedente agli ottavi del Roland Garros 2024, con Sinner che ebbe la meglio in quattro set. 🔗 Leggi su Open.online

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