La Uil di Forlì a congresso il segretario Imolesi | Un sindacato radicato e in continua crescita

Mercoledì la Fondazione Dino Zoli ha accolto il dodicesimo congresso della Uil di Forlì, organizzazione sindacale nata 76 anni fa. Durante l’incontro, il segretario ha affermato che il sindacato si presenta con una presenza consolidata e in crescita. La celebrazione del 5 marzo ha segnato il 76º anniversario dalla fondazione dell’associazione.

Quella di mercoledì, afferma Imolesi, “sarà una giornata tanto di festa quanto di confronto. In questi anni c’è stato un grande rinnovamento nella nostra organizzazione" Mercoledì la Fondazione Dino Zoli ospiterà il dodicesimo congresso della Uil di Forlì. Il sindacato il 5 marzo scorso ha festeggiato 76 anni dalla sua nascita. “La nostra è una grande organizzazione sindacale che continua a crescere e radicarsi sempre più in tutto il paese - afferma il segretario generale della Uil Forlivese, Enrico Imolesi -. La Uil con oltre 18 mila iscritti rappresenta un punto fermo nel tessuto sociale Forlivese. Dopo un percorso congressuale di oltre quattro mesi, dove ogni categoria ha dato vita ai propri percorsi congressuali, ora si arriva al congresso confederale della Uil con oltre 130 delegati”. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Congresso Uil pensionati Messina, Pippo Calapai rieletto segretario Nasce la UIL FP Frosinone: Maurizio Palombi eletto Segretario Generale al primo congresso provincialeUnificazione storica tra UIL PA e UIL FPL: nuova categoria per rafforzare la rappresentanza dei lavoratori pubblici e affrontare le sfide del settore... Tutti gli aggiornamenti su La Uil di Forlì a congresso il... Argomenti discussi: Sindacati, Manuela Concetta Viola è la nuova segreteria della Uila: Stop a caporalato e discriminazioni. Nasce la Uil-Fpc, la federazione dei lavoratori di Poste e Comunicazioni: Ferdinando Medaglia eletto segretario generaleNasce la Uil-Fpc, la federazione dei lavoratori di Poste e Comunicazioni: Ferdinando Medaglia eletto segretario generale ... msn.com Mal di pancia sulle nomine. La Uil: Forlì cenerentola?. La politica deve svegliarsiIl segretario generale della UIL Forlì, Enrico Imolesi (nella foto), interviene sulle nomine nei consigli di amministrazione di varie società partecipare rinnovate nelle scorse settimane. Si trattava ... ilrestodelcarlino.it