Nicola Delle Donne alla guida di Confidustria Puglia per i prossimi quattro anni

Nicola Delle Donne è stato eletto presidente di Confindustria Puglia per il periodo 2026-2030. Attualmente ricopre il ruolo di presidente della Cassa Edile e ha guidato Confindustria Lecce come reggente dal 2021 al 2024. La sua nomina è stata annunciata oggi, segnando un nuovo incarico nel settore industriale pugliese.

Prima di passare alla guida della Cassa Edile, è stato il reggente di Confidustria Lecce. Il presidente Valentino Nicolì: “È per noi motivo di grande soddisfazione e anche di un pizzico di orgoglio” LECCE – Nicola Delle Donne, presidente della Cassa Edile e già reggente di Confindustria Lecce dal 2021 al 2024, è stato eletto oggi alla presidenza di Confindustria Puglia per il quadriennio 2026 – 2030. “Abbiamo eletto alla guida di Confindustria Puglia un collega imprenditore attivo in diversi settori strategici, dalle costruzioni all’energia, dal turismo alle comunicazioni – ha detto il presidente di Confindustria Lecce Valentino Nicolì – e questo è per noi motivo di grande soddisfazione e, consentitemi, anche di un pizzico di orgoglio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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