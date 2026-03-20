Euro Under 21 Baldini chiama Ahanor Contro la Macedonia esordio per Cacciamani Mannini e Daffara

Il commissario tecnico ha chiamato Ahanor per la partita contro la Macedonia e ha deciso di far esordire Cacciamani, Mannini e Daffara durante il doppio impegno che si svolgerà tra Empoli e la Svezia. Quattro nuovi talenti sono stati convocati in vista delle prossime sfide del torneo europeo under 21. La rosa si arricchisce di giovani promesse pronte a scendere in campo.

C'è anche l'atalantino Honest Ahanor, che 3 giorni fa ha avuto la cittadinanza italiana appena compiuti 18 anni, nei prossimi impegni dell'Under 21 che a fine marzo torna in campo perm le qualificazioni all'Europeo Under 21 di Albania e Serbia 2027. I ragazzi di Silvio Baldini giocheranno contro la Macedonia del Nord giovedì 26 alle 18.15 a Empoli mentre il 31 alle 18.30 a Boras affronteranno la Svezia. Prima chiamata anche per Cacciamani, Mannini e Daffara. Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Edoardo Motta (Lazio), Lorenzo Palmisani (Frosinone); Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi... 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Euro Under 21, Baldini chiama Ahanor. Contro la Macedonia esordio per Cacciamani, Mannini e Daffara Articoli correlati Leggi anche: Baldini chiama Daffara: il portiere biancoverde in Under 21 Paffoni: Rimonta da 21 punti e vittoria contro Desio, decisivo il canestro di Baldini nel finale.La Paffoni ha compiuto un’impresa straordinaria, strappando la settima vittoria casalinga consecutiva in un match al cardiopalma contro la squadra di... Una selezione di notizie su Euro Under Temi più discussi: Nove punti in tre giornate per il Torre: Coi e Silvan mandano al tappeto il Loreo; RECORD NEGATIVO. Dopo cinque anni la nazionale è fuori dalla top ten. Under 21, c’è Baldini; Mondiali juniores: l'azzurra Trocker fa il bis, dopo il gigante vince anche lo slalom; Spilamberto 96 vs Atletico SPM Calcio, conaca e tabellino. Qualificazioni Euro 2027, i convocati U21 per Macedonia del Nord e Svezia(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Sono 24 i giocatori convocati dal tecnico della nazionale Under 21 Silvio Baldini per i match di qualificazioni a Euro 2027 contro la Macedonia del Nord di giovedì 26 marzo a E ... msn.com Italia U21, i convocati di Baldini: ci sono Motta e Bartesaghi. Prima chiamata per AhanorDopo le convocazioni della Nazionale maggiore, arrivano anche quelle dell'Under 21 di Silvio Baldini. Gli Azzurrini sfideranno il 26 marzo alle 18.15. tuttomercatoweb.com Visita guidata IL MONASTERO DI TOR DE SPECCHI Apertura straordinaria • lunedì 09 marzo ore 14.30 • Costo: 20 euro adulti - 15 euro under 12 (offerta inclusa) Durata: 1h30/1h45 • IMPERDIBILE VISITA GUIDATA alla scoperta di un luogo unico, ecc - facebook.com facebook