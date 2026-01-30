Deputati opposizione leggono costituzione in sala stampa alla Camera contro conferenza remigrazione – Il video

Questa mattina, pochi minuti prima dell’inizio della conferenza sulla remigrazione, alcuni deputati di opposizione sono entrati nella sala stampa della Camera. Hanno aperto il microfono e hanno letto alcuni passaggi della Costituzione, protestando contro l’evento organizzato da forze di estrema destra. La scena si è svolta senza scontri, ma ha attirato l’attenzione di chi era presente. La Camera si prepara a seguire da vicino questa tensione tra politica e temi caldi come l’immigrazione.

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2026 Prima dell'orario previsto per l'inizio della conferenza stampa sulla 'Remigrazione' organizzata da forze politiche di estrema destra, un gruppo di deputati di Pd, M5s e Avs ha occupato la sala delle conferenze stampa della Camera. I parlamentari delle opposizioni, con in mano copie della Costituzione, hanno intonato Bella Ciao. Presente in sala anche il deputato della Lega Domenico Furgiuele, organizzatore dell'incontro. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.

