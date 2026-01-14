Carotenuto chiarisce la natura dei suoi occhiali smart, sottolineando di non aver effettuato riprese video in Aula. In risposta alle recenti polemiche, il deputato del M5S ribadisce che si tratta di semplici occhiali da lettura, usati quotidianamente, senza registrazioni o riprese durante le sedute parlamentari.

(Adnkronos) – "I miei sono occhiali 'smart', ma in Aula non ho ripreso nulla, sono i miei occhiali da lettura che indosso sempre.". Lo assicura all'AdnKronos, il deputato del M5S, Dario Carotenuto, la cui immagine con gli occhiali hi-tech, ieri durante l'intervento a Montecitorio del leader Giuseppe Conte, sta girando sui social. Qualcuno ha detto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Editoria: Avs, Pd e M5s alla Camera, 'governo in aula su vicenda Gedi'

Leggi anche: Meloni prende appunti durante intervento Conte in Aula alla Camera – Il video

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chi l’ha visto?, stasera 14 gennaio: testimonianze inedite sul caso di Daniela Ruggi.

M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: "Non faccio video in Aula" - Il deputato: "A volte li ho pure usati per fare video 'nascosti', ma solo fuori dalla Camera" ... adnkronos.com