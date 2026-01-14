M5S Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera | Non faccio video in Aula
Carotenuto chiarisce la natura dei suoi occhiali smart, sottolineando di non aver effettuato riprese video in Aula. In risposta alle recenti polemiche, il deputato del M5S ribadisce che si tratta di semplici occhiali da lettura, usati quotidianamente, senza registrazioni o riprese durante le sedute parlamentari.
(Adnkronos) – "I miei sono occhiali 'smart', ma in Aula non ho ripreso nulla, sono i miei occhiali da lettura che indosso sempre.". Lo assicura all'AdnKronos, il deputato del M5S, Dario Carotenuto, la cui immagine con gli occhiali hi-tech, ieri durante l'intervento a Montecitorio del leader Giuseppe Conte, sta girando sui social. Qualcuno ha detto . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
M5S, Carotenuto e gli occhiali smart alla Camera: "Non faccio video in Aula" - Il deputato: "A volte li ho pure usati per fare video 'nascosti', ma solo fuori dalla Camera" ... adnkronos.com
Occhiali smart in Aula, un deputato M5s riprende l’intervento di Conte sulla liberazione di Trentini - Compare qualcosa di strano durante l’intervento alla Camera del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, durante il suo intervento sulla liberazione di Alberto Trentini dal regime venezuelano. open.online
