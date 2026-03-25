Siena stop alle benedizioni pasquali a scuola

A Chiusi, in provincia di Siena, l’istituto comprensivo Graziano ha deciso di interrompere le benedizioni pasquali nelle scuole. La tradizione, praticata da tempo, non si svolgerà più quest’anno, segnando un cambiamento nelle consuetudini dell’istituto. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le attività legate alla celebrazione pasquale all’interno della scuola.

Stop alle benedizioni pasquali nella scuola. Una tradizione secolare interrotta quest'anno all'istituto comprensivo Graziano di Chiusi in provincia di Siena. Plauso da chi professa altre religioni, contrarie le famiglie cristiane. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Siena, stop alle benedizioni pasquali a scuola Articoli correlati Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli ateiChiusi (Siena), 20 marzo 2026 – L’Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (Uaar) ha diffidato, con una lettera firmata da un legale,... L’idea di don Fabrizio Ricci: "Benedizioni pasquali, ce la faccio grazie a una squadra di aiutanti"Non esistono nella diocesi di Cesena-Sarsina linee guida per le parrocchie e neppure per le unità parrocchiali che le associano in piccoli gruppi,... Approfondimenti e contenuti su Siena stop alle benedizioni pasquali a... Temi più discussi: Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli atei; Chiusi (Siena), scuola e laicità: stop alle benedizioni in orario di lezione dopo la diffida; Niente benedizione a scuola. I bambini vanno in processione e riscoprono le antiche Rogazioni; Stop alla benedizione. Lojudice: Mi dispiace, attacco strumentale ma rispettiamo le leggi. Stop alla benedizione. Lojudice: Mi dispiace, attacco strumentale ma rispettiamo le leggiIl cardinale interviene sull’episodio della scuola di Chiusi Si poteva trovare una soluzione, in tanti anni nessuna lamentela. Lo stato deve essere laico, ma non vogliamo essere discriminati. lanazione.it Stop alle benedizioni a scuola dopo la diffida degli ateiScoppia il caso a Chiusi dove la dirigente dell’istituto comprensivo ha sospeso le attività programmate. Famiglie inferocite sui social ... msn.com Le parole del cardinale Augusto Paolo Lojudice per il Capodanno senese e l’offerta del cero votivo del Magistrato delle Contrade. Segui la nostra diretta su Siena Tv. #radiosienatv - facebook.com facebook