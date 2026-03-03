L’idea di don Fabrizio Ricci | Benedizioni pasquali ce la faccio grazie a una squadra di aiutanti

Don Fabrizio Ricci ha annunciato di riuscire a portare avanti le benedizioni pasquali con l'aiuto di una squadra di collaboratori. Nella diocesi di Cesena-Sarsina, tuttavia, non ci sono ancora linee guida ufficiali né per le parrocchie né per le unità parrocchiali che si riuniscono in gruppi ristretti. Le benedizioni pasquali, avviate quasi ovunque dopo l’Epifania, continuano senza un quadro normativo preciso.

Non esistono nella diocesi di Cesena-Sarsina linee guida per le parrocchie e neppure per le unità parrocchiali che le associano in piccoli gruppi, per quel che concerne le benedizioni pasquali, iniziate quasi dovunque dopo l’Epifania. C’è chi addirittura le distribuisce lungo tutto l’anno, quindi anche dopo Pasqua, e chi in passato, in difficoltà ad eseguirle, le rese biennali, ma a prezzo di proteste dei parrocchiani. Per don Fabrizio Ricci, parroco dell’Osservanza e di San Giovanni Bono, l’imperativo categorico è quello di esaurirle prima della festività della Resurrezione di Cristo. Ma il parroco non ha preti aiutanti, insegna Religione all’Ite Serra, guida le convivenze dei ragazzi nell’oratorio, con le stanze dei frati di un tempo, fa catechesi ai bambini e agli adulti, e non ha il dono dell’ubiquità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

