Cislago pattuglie serali della Polizia Locale fino a mezzanotte

Questa sera, a Cislago, le pattuglie della Polizia Locale sono uscite in strada fino a mezzanotte. Da alcuni giorni, i vigili sono in servizio anche nelle ore serali e notturne, coprendo la fascia dalle 20 alle 24. L’obiettivo è aumentare la presenza sul territorio e migliorare la sicurezza per i cittadini.

