Colpo all' ufficio postale scarcerato ' rapinatore seriale'

Questa mattina, un uomo di 26 anni di Giugliano, Pasquale Palma, è stato scarcerato dopo aver rapinato un ufficio postale a Maddaloni. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico. Palma era stato arrestato in precedenza, ma ora potrà tornare a casa in attesa del processo.

Arresti domiciliari con obbligo del braccialetto elettronico. E’ quanto disposto dal giudice del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Pasquale Palma, 26enne di Giugliano accusato di aver rapinato l’ufficio postale di via Carmignano a Maddaloni portando via un bottino di circa.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Giugliano Rapina Colpo all'Ufficio Postale da 75mila euro, scarcerato uno della banda Gennaro Simeoli, 29 anni di Giugliano in Campania, è stato scarcerato e sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Rapina all’ufficio postale a Maddaloni da 75mila euro: scarcerato 31enne di Giugliano Gennaro Simeoli, 31 anni di Giugliano, è stato scarcerato dopo l’arresto per la rapina all’ufficio postale di Maddaloni, avvenuta di recente. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Giugliano Rapina Argomenti discussi: Furto all'ufficio postale di Rea: i ladri fuggono con la cassaforte piena di contanti per pagare le pensioni; Ufficio postale ancora chiuso: Per evento criminoso. Ma i cittadini si lamentano; Rapina a mano armata all'ufficio postale, banditi in fuga e impiegata sotto choc; Rapina a mano armata all'ufficio postale: cassiera minacciata e banditi in fuga con il bottino. Colpo all'ufficio postale, scarcerato 'rapinatore seriale'Arresti domiciliari con obbligi di braccialetto elettronico per Pasquale Palma. Assalì la filale di via Carmignano a Maddaloni ... casertanews.it Colpo fallito all’ufficio postale di Aci San Filippo, banda in fuga dopo un’esplosioneTentato assalto nella notte all’ufficio postale della frazione catenota di Aci San Filippo , dove una banda specializzata nella cosiddetta spaccata ha ... catania.gds.it Comunicato Ufficiale n.68 by Ufficio Stampa Pallavolo Altiora I VERDETTI DEL FINE SETTIMANA DEL GIOVANILE DI PALLAVOLO ALTIORA: TRA I RAGAZZI BENE UNDER 19 ED UNDER 15, UN PUNTO PER LA UNDER 17, TRA LE RAGAZZE BEL COLPO facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.