Durante un posto di controllo in via Provinciale Felisio a Lugo, i carabinieri hanno fermato un autocarro. Alla guida c’era un uomo irregolare, che sarà espulso. L’auto è stata sottoposta a controlli più approfonditi.

Durante un posto di controllo delle auto in via Provinciale Felisio a Lugo, nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri hanno fermato un autocarro. Alla richiesta dei militari dell’Arma, il conducente ha esibito i documenti di guida e dal successivo controllo della sua identità dalla banca dati è emerso che l’uomo risultava essere stato espulso dall’Italia lo scorso anno. Così il cinquantenne di origine albanese è stato accompagnato al comando Stazione per ulteriori accertamenti dove è risultato che l’uomo fosse stato espulso lo scorso mese di agosto dalla Questura di Ravenna in esecuzione del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ravenna, con prescrizione di non fare rientro negli stati membri dell’Unione Europea per cinque anni, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Irregolare, guidava un autocarro: sarà espulso

