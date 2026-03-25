L'organizzazione sindacale Ugl Sicurezza Civile ha richiesto ufficialmente l'apertura di un tavolo istituzionale dedicato alla sicurezza nella stazione ferroviaria di Pescara centrale, in seguito alle recenti aggressioni avvenute nell'area. La richiesta mira a discutere delle misure necessarie per migliorare la tutela degli operatori e dei viaggiatori presenti nella struttura.

Il sindacato Ugl Sicurezza Civile torna ad accendere un faro dopo le aggressioni subite dalle guardie giurate nella stazione centrale ferroviaria di Pescara L'Ugl Sicurezza Civile richiede l'apertura di un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviaria di Pescara centrale.«La scrivente organizzazione sindacale», si legge in una nota firmata dal segretario regionale Flavio Imperato, «è venuta a conoscenza del fatto che Ferrovie dello Stato Italiane, a seguito delle recenti aggressioni subite dalle guardie particolari giurate in servizio nella stazione ferroviaria di Pescara, intenderebbe adottare, quale misura di contenimento, l’effettuazione di passaggi notturni saltuari. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

© Ilpescara.it - Dopo le ultime aggressioni l'Ugl chiede un tavolo istituzionale sulla sicurezza nella stazione ferroviaria

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