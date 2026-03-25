Sicilia pronta alla stagione incendi 690 nuovi volontari AIB formati e coordinati

In Sicilia, si stanno formando e coordinando 690 nuovi volontari AIB in vista della prossima stagione di incendi boschivi. La regione si sta attrezzando per migliorare la capacità di intervento attraverso un’organizzazione più strutturata e qualificata del settore del volontariato antincendio.

Il Dipartimento regionale di Protezione Civile rafforza la rete antincendi con corsi 2026, superando i 2.150 volontari formati, pronti a operare in sinergia con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e amministrazioni locali La Sicilia si prepara ad affrontare la stagione degli incendi con una struttura del volontariato AIB sempre più solida, organizzata e competente. La direzione è stata indicata dal capo dipartimento della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, che negli ultimi anni ha puntato sul rafforzamento del volontariato e sulla formazione operativa come strumenti strategici per la difesa del territorio. Sabato 21 marzo sono partiti i 23 corsi AIB 2026, coinvolgendo 690 nuovi volontari. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sicilia pronta alla stagione incendi, 690 nuovi volontari AIB formati e coordinati Articoli correlati Fiamme nel bosco a Castel Focognano: in azione vigili del fuoco e volontari AibCASTEL FOCOGNANO – Nel pomeriggio di ieri (9 marzo) una squadra del comando dei vigili del fuoco del distaccamento di Bibbiena è intervenuta per... Grottolella, formati i primi 19 volontari: al via la trasformazione in comunità cardioprotettaGROTTOLELLA — Si è svolto il 31 gennaio 2026, presso il Comune di Grottolella, il primo corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Una selezione di notizie su Sicilia pronta Temi più discussi: Sicilia pronta alla stagione incendi: oltre 2.150 volontari AIB formati; Il futuro di Mondello in Commissione Antimafia, Savarino: Lavoriamo in sinergia. Regione pronta per la stagione 2026 CLICCA PER IL VIDEO; Le Charlie's Angels 50 anni dopo. Pronta la reunion; Handball Erice, il lavoro settimanale in vista della gara con Teramo. Il futuro di Mondello in Commissione Antimafia, Savarino: Lavoriamo in sinergia. Regione pronta per la stagione 2026 CLICCA PER IL VIDEOL'intervista all'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente Giusi Savarino al termine dell'audizione in Commissione Antimafia ... ilsicilia.it Schifani, Chinnici aprì nuova stagione nella lotta alla mafiaNel giorno del 42esimo anniversario dell'attentato in cui persero la vita il giudice Rocco Chinnici, i carabinieri Mario Trapassi e Salvatore Bartolotta, e il portiere Stefano Li Sacchi, il presidente ... ansa.it LA SICILIA È PRONTA A VIVERE LE SUE FINALI! Sta per arrivare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno scolastico sportivo firmato FIGC - Settore Giovanile e Scolastico VALORI IN RETE – FINALI REGIONALI Due giornate, un unico grande - facebook.com facebook