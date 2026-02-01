Grottolella formati i primi 19 volontari | al via la trasformazione in comunità cardioprotetta

Questa mattina a Grottolella si sono formati i primi 19 volontari pronti a intervenire in caso di emergenza cardiaca. Il corso, tenutosi il 31 gennaio, ha dato il via ufficiale alla trasformazione del paese in una comunità più sicura, con l’obiettivo di intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco. I volontari, tutti formati sull’uso del defibrillatore semiautomatico, sono pronti a diventare un punto di riferimento per la sicurezza di tutti.

GROTTOLELLA — Si è svolto il 31 gennaio 2026, presso il Comune di Grottolella, il primo corso per l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. All’iniziativa di formazione BLS-D (Basic Life Support and Defibrillation) hanno partecipato 19 persone. L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento ai partecipanti, sottolineando che la realizzazione dell’iniziativa è stata possibile grazie alla loro adesione. Un riconoscimento è stato espresso anche alla dottoressa Barbara Venezia e al dottore Gaetano Bernardi, che hanno scelto la comunità di Grottolella per l’organizzazione dell’evento formativo.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

